La primera edición de la carrera solidaria Lazos Run tuvo una destacada convocatoria, con participantes distribuidos en las competencias de 15, 10 y 5 kilómetros, además de la caminata participativa de 2K y la Kids Run de un kilómetro.

“Estamos muy contentos por la participación de corredores, caminantes y público en general. En total, alrededor de 1.000 personas colaboraron y acompañaron esta primera edición del evento”, destacó Evangelina García Blanco, presidenta de Pelucas de Esperanza e integrante de la comisión organizadora de Lazos Run.

Asimismo, remarcó el acompañamiento de distintas instituciones: “Participaron el Ejército Argentino, a través del Escuadrón de Caballería Blindado 2 Dragones ‘Coronel Zelaya’, y los Cascos Rosas del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú. También contamos con testimonios de pacientes oncológicos que atraviesan tratamientos y de personas recuperadas”.

Además de García Blanco, el equipo organizador de Lazos Run estuvo integrado por Laura Stauber, Daniel Zanetti y Gastón “Tonchi” Ruiz Grané.