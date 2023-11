El titular de la Fucofa dijo que los productores están organizados y que cuentan con embarcaciones para retirar los animales. A su vez, señaló que la bajante en el norte les dio un respiro, pero que de todas maneras están en permanente alerta: “La idea es que la creciente, en caso de llegar con fuerza, no los sorprenda como tiempo atrás con una importante mortandad de hacienda”.



Además, Folmer dijo que “la creciente en la zona no se está notando, pero igualmente se están evacuando los rodeos que se encuentran en las islas, zona de Las Cuevas y La Azotea, entre otras, más bajas en forma normal. Se trata de islas que son las primeras en inundarse”; y contó que en el departamento Diamante se “están moviendo aproximadamente 60 mil cabezas en un departamento que tiene mucha zona de islas”.



También destacó que "la salida del ganado vacuno se va realizando a medida que crece el río, aunque si uno sigue las medidas en el Norte, especialmente en lo que refiere al Iguazú que bajó siete metros en los últimos días, que nos quita un poco de presión. Y si esto sigue así por unos diez días, quizás no sea necesario mover toda la hacienda”.



El productor ganadero estimó que “probablemente en Diamante lleguemos a los cinco metros y algo, lo que es mucha agua para las islas más bajas; mientras que otras van poder soportar y el animal va a poder tener donde dormir; siempre, aclaró, y cuando esto no se extienda. Nunca se sabe con las crecientes. Si dura 15 días no pasa nada, ahora si se estira a tres meses o más el problema se agravará notablemente”.



Folmer aclaró que “hoy se puede sacar la hacienda normalmente, ahora cuando las aguas suban, la situación se va a tornar complicada, como lugares para cargar, mover la hacienda y demás”.



Asmismo, el titular de la Fucofa señaló que en lo que refiere a barcos “estamos bien, ya que tenemos 5 barcazas privadas que están trabajando a full”.



Destacó que cada “barco tiene su embarcadero y en caso de ser necesario en pocas horas se monta un corral provisorio”.



Folmer indicó que “después de experiencias pasadas, nos hemos organizado y la creciente no nos va a tomar por sorpresa. El productor abrió el paraguas a sabiendas de que si se registran lluvias fuertes en el norte, como pasa en Iguazú, esa agua llega a nuestra zona y a todo el delta entrerriano”.