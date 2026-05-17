Cada 17 de mayo se conmemora el Día Nacional de las y los Infectólogos en homenaje al Dr. Remo Bergoglio, destacado profesional cordobés y referente de la especialidad en el país. El Hospital Centenario cuenta con un Consultorio de Infectología integrado por los especialistas Ignacio Bourlot y Virginia Azar junto a su equipo de trabajo, quienes desarrollan tareas de atención, seguimiento y prevención de enfermedades infecciosas. En esta fecha, la institución destaca y pone en valor la importancia de esta especialidad dentro del sistema de salud.

En el consultorio se realizan interconsultas y seguimiento de pacientes con patologías crónicas, entre ellas infección por HIV, hepatitis virales y otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Además, se abordan enfermedades infecciosas vinculadas al embarazo con potencial afectación neonatal, como toxoplasmosis, Chagas y sífilis, así como infecciones que pueden comprometer distintos órganos.

Los doctores remarcaron que la infectología es una especialidad transversal que trabaja de manera interdisciplinaria junto a oftalmólogos, traumatólogos, médicos clínicos y otros servicios, especialmente en casos de infecciones posquirúrgicas. A su vez, destacaron su intervención en medicina preventiva mediante vacunación y en medicina laboral frente a exposiciones accidentales a agentes biológicos, como hepatitis B, hepatitis C o HIV.

En relación a la prevención, indicaron que el equipo de Infectología encabeza el núcleo operativo del Comité de Control de Infecciones del Hospital, cuya tarea incluye la prevención y el control de brotes de infecciones intrahospitalarias, además de interconsultas en salas de internación y servicios pediátricos.

Desde el área explicaron además que los procesos de salud y enfermedad se han vuelto cada vez más complejos debido a los avances médicos y a tratamientos que prolongan y mejoran la calidad de vida, aunque también pueden predisponer a procesos infecciosos. Entre ellos mencionaron las quimioterapias, diálisis, cirugías y enfermedades crónicas.

Asimismo, señalaron que el rol del infectólogo apunta a optimizar el tratamiento y seguimiento de las enfermedades infecciosas a partir de conocimientos específicos sobre bacterias, virus, hongos y parásitos, sumado a los avances diagnósticos y terapéuticos. En este sentido, destacaron la importancia de abordar tanto enfermedades emergentes como reemergentes, entre ellas dengue, sarampión y fiebre amarilla, desde una mirada especializada y actualizada.