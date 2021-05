Destacan la importancia de la Medicina General en el primer nivel de atención

“La residencia de Medicina General y Familia es la más antigua del Hospital, tiene validez nacional y provincial y se está trabajando también para que tenga un título universitario”, explicó el médico Pablo Morali, coordinador de la misma, quien agregó que “es un cursado de cuatro años y el último se basa en la necesidad de la provincia, por ejemplo si se solicita colaboración en algún lugar del departamento u otra localidad se trasladan”.

Durante los primeros tres años se desarrolla en el Hospital por la mañana, y durante la tarde asisten a los Centros de Salud. “El primer año son 4 rotaciones por clínica, pediatría, ginecología y cirugía, el resto de la residencia se retira cirugía y quedan las otras tres especialidad que son las materias básicas. Además de eso, hay rotaciones por cardiología, otorrinolaringología, oftalmología y dermatología”, detalló Morali.

También hay tres meses de una rotación libre a elección de los residentes y dos guardias semanales de 12 horas de la especialidad que se encuentren haciendo, siempre supervisadas. Por otro lado, en los Centros de Salud se especificó que la atención es en pediatría, clínica y ginecología, así como se agregan salidas a la comunidad donde se releva un informe de salud de la zona.

“Los residentes cursan clases prácticas, teóricas, ateneos y algunos cursos que actualmente no se están desarrollando por este contexto que son a nivel internacional en emergencias”, concluyó.

Primer eslabón

“El médico generalista es el primer eslabón en la cadena de salud, es fundamental para los centros de salud por las herramientas que posee que son epidemiológicas, de clínica, pediatría, ginecología, obstetricia y de cirugía”, comento el Dr. Morali.

Asimismo, añadió que: “al Hospital brinda muchos beneficios en todas las rotaciones, además de otorgar un mayor nivel académico porque exige una formación continua, siendo además una importante ayuda en guardias, en salas y en las actividades diarias”.

Generalmente, la cantidad de ingresantes por año a las residencias varía de acuerdo a las posibilidades y necesidades del contexto. A nivel nacional y provincial el número de residentes ha bajado en comparación con años anteriores. Igualmente, el Hospital Centenario es el efector que más residentes tiene en la provincia, habiendo ingresado el último año 5 nuevos médicos.

Formarse y ser mejores profesionales

Blas Fiorovic es residente de segundo año, es de Gualeguaychú y egresó de la Facultad de Medicina de la UBA. “Decidí volver luego de hacer el internado rotatorio acá. Es una gran experiencia y me parece muy importante poder realizarla en mi ciudad”, expresó.

“En el ámbito de la medicina sabemos que uno no sale con la formación suficiente para realmente abordar la complejidad de lo que es la consulta, lo que abarca la medicina en sí en todos sus ámbitos: prevención, promoción y tratamiento de las enfermedades”, detalló, agregando que “la realidad es que hemos pasado por una etapa en la que muy pocos decidían hacer residencias, o mucho menos que antes, y me pareció muy importante la elección individual de hacer una residencia para formarme, además de decidir apostar por una residencia en mi ciudad, que sé los problemas que hay en el sistema de salud, y que no son cien por ciento en cuestiones económicas, sino que la formación es la pata más esencial de eso”.

El Dr. Fiorovic consideró que “el especialista en medicina general y familiar es clave para el desarrollo del primer nivel de atención. La atención primaria de la salud es una estrategia de salud pública que abarca distintos niveles de atención y el primero es el especialista en el primer nivel de atención”.

Asimismo especificó: “Podes invertir económicamente en muchas cosas en salud pero si no tenés profesionales realmente capacitados en la complejidad que tiene la atención primaria y el primer nivel de atención es muy probable que el sistema no funcione como tiene que funcionar”.

Actualmente, en la residencia son dos chicos en tercer año, uno en segundo y cinco en primero. “Estamos formando un lindo grupo que va más allá de lo académico y lo formativo, tratamos de ser un grupo unido , fortalecer otros lazos además del meramente académico, que es lo que realmente a uno lo motiva también, de compartir tiempo y de formarse correctamente que es para lo que estamos acá”, manifestó.

“Decidimos apostar cuatro años de nuestra vida para formarnos y ser mejores profesionales. Y no solo acá la formación es mejor sino que también apostamos a Gualeguaychú sabiendo que para el sistema de salud público es clave que haya profesionales formándose, y que a futuro este Hospital se convierta realmente en un Hospital Escuela. Ese es el camino, y las cosas van a ser mejor si a futuro podemos mantener y mejorar esta estructura”, concluyó.