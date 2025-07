Debido al hundimiento de una parte del piso del Teatro Gualeguaychú, el lugar debió cerrar sus puertas de manera temporaria hasta resolver el problema edilicio.

Ariel Destefano habló con Ahora Cero Radio y contó cuál es el procedimiento que seguirán para restablecer su normal funcionamiento.

“El lunes temprano se detectó que uno de los tirantes habían cedido un poco, se removieron butacas, se sacó un pedazo de suelo y pudimos ver que había un tipo de plaga”, manifestó el subsecretario de Gestión Urbana.

Según manifestó Destefano, el hundimiento iba a ocurrir en cualquier momento porque la estructura estaba afectada y que todavía no conocen la dimensión exacta del daño: “Tenemos que desarmar un poco más la estructura y ver de qué tipo de plaga se trata. No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo va a llevar la reparación. Por ahora vimos que tenemos partidos uno o dos tirantes, pero hay otros que se ven enteros pero pueden tener la afectación de la plaga.Todavía no sabemos la dimensión real de la afectación, ni cuánto tiempo nos va a llevar”.