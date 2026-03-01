Un violento procedimiento policial terminó con dos personas detenidas luego de un episodio que incluyó ataques contra efectivos y daños a un móvil oficial.

Según se informó, el principal involucrado ingresó a una vivienda y desde allí arrojó una varilla de hierro que impactó contra la ventana trasera de un patrullero, provocando daños materiales. La situación se agravó cuando comenzó a lanzar escombros contra el personal policial, incluso desde los techos del inmueble.

En medio del operativo, desde el interior de la casa fue arrojada la bicicleta que había sido sustraída previamente, aunque las agresiones hacia los uniformados continuaron.

Durante la intervención también fue aprehendida una mujer de 45 años, quien se acercó al lugar con intenciones de agredir al personal policial.

Minutos después, el sospechoso principal fue localizado en inmediaciones de boulevard De León y Rioja, donde intentó darse a la fuga, aunque finalmente fue reducido y detenido por los efectivos.

Como resultado del procedimiento, se secuestró la bicicleta recuperada y ambos involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía de Propiedad en turno. Además, tres funcionarios policiales sufrieron lesiones y realizaron las correspondientes actuaciones administrativas y judiciales.