Una jubilada de 75 años fue víctima de un brutal robo en su casa del partido bonaerense de Berisso. Los ladrones ingresaron tras barretear la puerta y la desvalijaron. Denuncian que la policía llegó tarde y el SAME no quiso asistir a la mujer.

El hecho se inseguridad en Berisso sucedió el jueves por la tarde cuando María Elena no se encontraba en su casa. Según informó uno de sus hijos a través de las redes sociales, es la primera vez que sufren un robo de esta magnitud.

“Le acaban de desvalijar la casa a mi mamá, jubilada de 75 años. Desde 1978 que vive en Berisso, en la misma casa, en el mismo barrio. Esta es la primera vez que entran a robar”, detalló Leo Nieva en Twitter.

Según detalló, “un vecino vio a los delincuentes cuando estaban barreteando la puerta, a las 16.30 y llamó al 911. Cuando llegó la Policía no estaban. Habían roto dos puertas y parte de un entretecho. Revolvieron en las 4 habitaciones, el living, la cocina. Cuando llegó la policía no había nadie”.

El hijo de la víctima denunció en las redes sociales que “hace más de cuatro horas que estamos esperando a los peritos, con todas las puertas abiertas” e incluso pidieron una ambulancia del SAME porque María Elena es hipertensa y sufre miocardipatia hipertrofica pero desde el servicio médico se contactaron para aclararle “que ellos solos atienden urgencias”.

Le acaban de desvalijar la casa a mi mamá, jubilada de 75 años. Desde 1978 que vive en Berisso, en la misma casa, en el mismo barrio. Esta es la primera vez que entran a robar. Así encontró todo 👇(sigue) pic.twitter.com/efOE7IHZLx — Leo Nieva (@nievaleo) October 28, 2022

Por su parte, Francisco, otro de los hijos, detalló luego a C5N: “No robaron mucho, un alhajero y una escalera. Todavía no pudimos saber qué se llevaron porque la casa está dada vuelta. Rompieron el techo buscando plata, pero no encontraron nada”, contó Francisco. “Los únicos tres mil pesos que estaban a mano no se los llevaron”, agregó.

Los hijos de la víctima informaron que la cámara de seguridad de un vecino grabó cuando los ladrones salen llevándose una escalera metálica desplegable, “pero ninguno de los móviles que supuestamente salieron los vieron”.

“A dos cuadras (19 y 172) entraron robar en otra casa. Todo a plena luz del día. Así estamos”, dijo Leo Nieva sobre la inseguridad en el partido bonaerense.