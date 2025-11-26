Una pasajera de nacionalidad boliviana fue detenida en Tucumán luego de que el perro antinarcóticos “Fedra” detectara peluches rellenos con más de 2,8 kilos de cocaína durante un control a un colectivo que realizaba un tour de compras hacia Mendoza, según informó Gendarmería Nacional.

De acuerdo al parte policial, el procedimiento se realizó a la altura de la localidad de Huacra, sobre la Ruta Nacional 38, donde efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” detuvieron la marcha de un ómnibus para una inspección de rutina.

Durante el control, el perro detector de narcóticos marcó dos bolsas pertenecientes a una pasajera de nacionalidad boliviana. Ante la señal del animal, los uniformados examinaron la mercadería en presencia de testigos y detectaron varios peluches con un peso inusual.

Según detallaron fuentes de la fuerza, cada juguete presentaba un cierre en su costura que ocultaba una manta.

Sin embargo, al retirarlas, los gendarmes encontraron en el interior nueve paquetes con una sustancia blanca sospechosa.

Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 2 kilos 850 gramos.vhAhhQ

El Juzgado Federal N°1 de Tucumán ordenó la detención de la mujer involucrada y el secuestro tanto de la droga como de los elementos relacionados con el caso.