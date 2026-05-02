Un operativo realizado por la Dirección Provincial de Trabajo en un establecimiento rural de Villaguay, más precisamente en Lucas Sud Segunda, dejó al descubierto una situación de extrema precariedad laboral, en la que dos trabajadores vivían en condiciones consideradas indignas.

Los empleados residían en viviendas improvisadas construidas con silobolsas y materiales precarios, con pisos de tierra y techos de paja y plástico. Además, carecían de instalaciones sanitarias y debían abastecerse de agua mediante recipientes reutilizados, algunos de ellos provenientes de envases de agroquímicos, lo que implica un riesgo para la salud.

El procedimiento fue encabezado por autoridades provinciales y contó con la participación de personal de áreas de seguridad e higiene laboral, organismos nacionales y representantes sindicales.

Durante la inspección también se constató que los trabajadores se encontraban en situación de informalidad, sin ningún tipo de registración laboral, lo que constituye una infracción a la normativa vigente.

Como resultado, según informó Mercurio Noticias, se labraron las actas correspondientes contra el propietario del establecimiento y se iniciaron actuaciones administrativas para determinar responsabilidades.

El caso puso en evidencia problemáticas vinculadas a las condiciones de trabajo en ámbitos rurales, reforzando la necesidad de controles y medidas que garanticen el cumplimiento de los derechos laborales y condiciones dignas para los trabajadores.