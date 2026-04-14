Hay preocupación entre el personal y también entre los internos tras confirmarse que un recluso de la Unidad Penal N°9 Granja El Potrero dio positivo en estudios vinculados a tuberculosis.

El interno habría compartido pabellón durante un tiempo prolongado con otros 83 detenidos. Ante esta situación, este lunes un equipo de Epidemiología del hospital se trasladó hasta el establecimiento penitenciario para realizar controles y tomar muestras a quienes estuvieron en contacto con el caso confirmado.

Los resultados podrían estar disponibles en un plazo de entre 48 y 72 horas, ya que se está utilizando la prueba cutánea de tuberculina. Esta metodología se aplica debido a la dificultad de trasladar a la totalidad de los internos hasta el hospital para la realización de estudios radiológicos.

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