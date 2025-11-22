Anoche, personal del Comando Radioeléctrico intervino en la intersección de San Martín e Italia tras un llamado anónimo que alertaba sobre una fuerte discusión de pareja en la vía pública.

Al llegar, los efectivos encontraron a dos jóvenes y a una amiga de la denunciante. La víctima, de 19 años, declaró que su expareja —presente en el lugar— la hostiga desde hace tiempo y que el joven no acepta la finalización de la relación, llegando incluso a buscarla en su lugar de trabajo.

Según el relato de la mujer, el agresor la interceptó cuando regresaba a su domicilio, la tomó del brazo con fuerza y dañó su teléfono celular, hechos que fueron presenciados por la acompañante.

Personal de Minoridad se hizo presente y, por disposición de la Fiscalía de Género, labró el acta única del procedimiento, registró fotográficamente el elemento dañado y tomó declaración a la testigo.

El joven fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental, tras recibir la notificación de los derechos que lo asisten.