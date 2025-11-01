Un hombre de 30 años fue aprehendido este viernes en Gualeguaychú, luego de protagonizar un altercado con personal policial que realizaba un procedimiento en el barrio Don Pablo.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de Comisaría Octava colaboraban con personal de la División Investigaciones en la verificación de un motovehículo cuando el individuo comenzó a increparlos y a entorpecer la labor del personal actuante.

Ante la resistencia y los insultos del sujeto, se procedió a su identificación y posterior aprehensión, conforme a lo establecido por los artículos 38° y 39°, inciso 8°, de la Ley Provincial 3815 y sus modificatorias.

Durante las diligencias de rigor, se constató que sobre el hombre pesaba un pedido de requisa solicitado por la División Drogas Peligrosas, emitido el 24 de octubre de 2024, en el marco del legajo OGA N° G-1424/25, caratulado “S/ Comercio de Estupefacientes”, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1.

El individuo fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.