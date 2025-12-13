Efectivos policiales de la Comisaría Urdinarrain procedieron a la aprehensión de un hombre de 29 años de edad, domiciliado en esta ciudad, acusado de los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves contra un funcionario policial.

El hecho se registró alrededor de las 5.50 de este sábado, a partir de un llamado telefónico realizado por un vecino que alertó sobre la presencia de un individuo exhibiendo sus partes íntimas en el Parque de la Estación. Ante esta situación, efectivos policiales se dirigieron al lugar y constataron que el sujeto se encontraba orinando detrás de unos árboles.

En ese contexto, el personal actuante invitó en reiteradas oportunidades al hombre a retirarse del lugar, acompañándolo incluso para que continuara su recorrido sin generar inconvenientes. Sin embargo, minutos más tarde, cuando el móvil policial ya se encontraba en la dependencia, el mismo individuo se presentó nuevamente manifestando haber sido faltado el respeto y exigiendo disculpas, evidenciando un estado de alteración.

Tras dialogar con él, los efectivos volvieron a solicitarle que se retirara hacia su domicilio. Fue entonces cuando el masculino reaccionó de manera violenta, arrojando golpes de puño contra un Oficial Ayudante, logrando impactar uno de ellos en la frente del funcionario.

Ante la agresión, el sujeto fue rápidamente reducido y aprehendido por el personal policial. Se dio intervención al fiscal de turno, doctor Álvarez, quien dispuso el traslado del detenido a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.