Las expectativas de los empresarios industriales para el último trimestre de 2026 empeoraron en materia de producción, demanda interna y exportaciones. Solo se percibió una mejora en los pronósticos para el empleo, aunque desde niveles muy acotados.

Este martes el INDEC publicó los resultados de la Encuesta de Tendencia de Negocios de industria manufacturera realizada en septiembre último. Allí, solo el 11,2% de los participantes proyectó que la situación empresarial de su negocio durante los próximos tres meses va a ser mejor; se trata del porcentaje más bajo desde la encuesta llevada a cabo en diciembre del año pasado.

Asimismo, la porción de industriales que avizora una mayor producción para el período octubre-diciembre bajó del 15,4% al 13,2% respecto de la encuesta pasada, mientras que apenas el 12,7% espera un repunte de la demanda, mínimo desde que comenzaron los registros a comienzos de 2025. También hubo una merma entre aquellos que esperan un incremento de las exportaciones, desde el 18,2% al 17,9%.

El dato "positivo" fue que creció el porcentaje de empresarios que piensan incrementar su nómina de trabajadores de acá a fin de año. Sin embargo, la cifra sigue siendo considerablemente baja, del 4,9%.

La débil demanda interna volvió a ganar peso como la principal preocupación entre los representantes del sector. En efecto, el 54% considera que es el problema que más limita la producción. Muy por detrás le siguen factores como la competencia de productos importados (9,9%) y la incertidumbre económica (6,7%).

La producción industrial no da señales de reactivación

Los últimos datos del INDEC reflejaron que en agosto el Índice de Producción Industrial (IPI) recuperó apenas una parte del fuerte derrumbe que había tenido en julio. Aun así, se trató del segundo valor más bajo de la serie desestacionalizada desde mediados de 2024.

En comparación con el pico alcanzado desde que Javier Milei es presidente, en febrero de 2025, la industria se hundió 7,6%. El principal declive desde entonces lo sufrieron el sector de textil e indumentaria, alcanzando una variación negativa del 33,8% en el caso de la división textil.

En segundo lugar resaltó una contracción del 31,7% en maquinaria y equipo, fundamentalmente por las pobres performances en la fabricación nacional de maquinaria agrícola y electrodomésticos. Con la misma tónica, también arrojaron caídas de dos dígitos rubros relevantes como productos de metal, productos de caucho y plástico, minerales no metálicos (muy atados a la demanda de la construcción) y el sector automotriz.