Determinaron si el verdulero de Gualeguaychú fue culpable o no de propagar la pandemia

El comerciante, tras contagiarse en Buenos Aires y transmitir el virus a dos personas de su ámbito familiar aquí en la ciudad, fue procesado en la causa que investigó la Justicia Federal por considerarlo posible responsable del delito de "propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas, de conformidad con lo previsto en el art. 202 y 203 del Código Penal de la Nación".

Recordemos que esos artículos preveían penas que iban de 3 a 15 años de prisión y myltas de 5 a 100.000 pesos. Además, el hombre le embargaron 50.000 pesos (cantidad estimada suficiente para garantizar lo ordenado por el art. 518 del C.P.P.N) y tuvo que declarar en la justicia.

En aquel momento, desde el municipio explicaron que "este paciente no habría, en principio, respetado las medidas sanitarias y de aislamiento, por lo que el Juez Federal instruyó a que la Municipalidad, en el marco de la causa, lleve adelante las medidas de control sanitario y de acción preventiva".

Luego de ese episodio, el verdulero declaró mediáticamente que "yo vivo en la parte de atrás de la verdulería, no estaba atendiendo ni lunes ni martes", y que "a mí nadie me advirtió nada, la verdulería ya estaba cerrada cuando fueron el sábado. La cerramos el jueves nosotros, al otro día que me hicieron el hisopado".

El 5 de junio se conoció que Rivollier fue dado de alta de Covid y días después volvió a abrir su verdulería. Mientras, la causa judicial siguió avanzando hasta el procesamiento del joven, y finalmente esta semana llegó a su fin con el veredicto del juez federal de Paraná Leandro Ríos: Santiago Rivollier fue sobreseído.

"Ya se terminó, gracias a dios", expresó el comerciante a ElDía.