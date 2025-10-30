En horas recientes, la Comisaría Sexta intervino en un terreno ubicado en calle Urquiza al 3300, tras la alerta de un vecino que advirtió la presencia de dos personas sospechosas. Al llegar, los efectivos identificaron a un hombre de 49 años, conocido por antecedentes delictivos, intentando sustraer objetos del predio.

Tras informar al Fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del individuo por tentativa de robo, y las actuaciones quedaron a cargo de la autoridad judicial correspondiente.