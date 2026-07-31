El procedimiento tuvo lugar en la jornada del jueves 30 de julio, en inmediaciones de Calle 3 en cercanías a Estancia El Prado, donde los efectivos interceptaron la marcha de una camioneta Chevrolet C-10 que remolcaba una embarcación. En el vehículo se trasladaban cuatro ciudadanos mayores de edad que regresaban de realizar actividades de caza.



Durante la inspección de la embarcación y el rodado, se constató que los hombres transportaban: una escopeta calibre 12, marca Rossi, 25 cartuchos calibre 12 (recargados), un visor nocturno, 4 cuchillos y 2 chairas. Además, llevaban consigo una media res de carpincho y un lechón pequeño.



Al momento del control, ninguno de los ocupantes poseía la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) ni la credencial de tenencia del armamento. Asimismo, no contaban con la licencia de caza correspondiente ni con el permiso escrito del propietario del establecimiento rural.



Puesto en conocimiento el Fiscal en turno de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) local, dispuso: El Secuestro formal del arma de fuego, la cartuchería por el supuesto delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego (Art. 189 bis del Código Penal Argentino).



Posteriormente el Traslado de los cuatro masculinos a la Jefatura Departamental para su correcta identificación y supeditación a la causa penal. Además de forma paralela se realizó Acta por Infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 4841 por cazar sin licencia, en propiedad privada sin autorización y por la captura de especies actualmente protegidas/prohibidas (carpincho). Actuando con el secuestro del visor térmico y de los cuchillos utilizados para tal actividad. Cabe destacar que las actuaciones de caza se realizaron sin decomiso.