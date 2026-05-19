En horas de la tarde de este Lunes alrededor de las 14:00 hs, personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado a inmediaciones de calles Rivadavia y Seguí, a raíz de un llamado proveniente de un supermercado de la zona, donde empleados del lugar alertaban sobre un masculino que se encontraba sustrayendo mercadería.

Al advertir la situación, el individuo se dio a la fuga, siendo perseguido y demorado por trabajadores del comercio en inmediaciones del Club Racing, lugar donde de forma conjunta arribó personal de la Sección Motorizada.

Al realizarle el palpado preventivo sobre las prendas del sujeto de 37 años, para la seguridad de los allí presentes, se logró localizar entre sus pertenencias una importante variedad de mercadería. Asimismo, se procedió al secuestro de una moto guadaña que llevaba consigo al momento, a fin de establecer su procedencia y propiedad, dado que no pudo acreditar su origen.

Informado de lo acontecido, el Fiscal de Propiedad interviniente dispuso la aprehensión del masculino y el formal secuestro de los elementos recuperados.

Detenido con pedido de captura

Personal de Comisaría Primera, en horas de la tarde de este lunes, alrededor de las 19:10 hs, mientras realizaba recorridas de prevención por inmediaciones de calles Cepeda y Virreinato, procedió a identificar a un masculino que circulaba por la zona, con evidentes intenciones de ocultar su identidad al caminar y al paso del móvil policial.

Por tal motivo, se logra demorar su marcha y tras corroborar sus datos, se constató que se trataba de un hombre de 34 años, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente, dispuesto por el Juzgado de Transición y Garantías Nº 2 de Gualeguaychú, en el marco de un Legajo iniciado por Robo días atrás en jurisdicción de Comisaria Cuarta y que, a raiz de tareas realizadas por personal de esa dependencia y de la Division Investigaciones, en la fecha se realizo un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Cervantes y Vélez Sarfield, quedando pendiente la localización del hombre en cuestión.

En virtud de ello, y conforme al oficio judicial que ordenaba su inmediata detención en el lugar donde fuera habido, el personal policial procedió al traslado del individuo a Jefatura Departamental, quedando a disposición de la Justicia interviniente.