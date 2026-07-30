En horas de la madrugada de este jueves, personal de Comisaría Tercera, mientras realizaba recorridas preventivas en jurisdicción, observó a dos hombres en la intersección de calles Clavarino y Bolivia, quienes adoptaron una actitud sospechosa al advertir la presencia policial.

Uno de ellos intentó poner en marcha el motovehículo en el que se desplazaba, pero, en el apuro, se le cayó una cartuchera de tela de la que se dispersaron varios envoltorios que contenían una sustancia pulverulenta de color blanco. Ante esta situación, ambos fueron demorados en el lugar.

Durante el procedimiento, uno de los involucrados exhibió una importante suma de dinero en efectivo, distribuida en billetes de distintas denominaciones. En virtud de ello, se dio inmediata intervención a la Fiscal de turno, Dra, quien dispuso la participación de la División Drogas Peligrosas.

Realizadas las pruebas de orientación, la sustancia secuestrada arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína, procediéndose al secuestro de 51 envoltorios ("cebollines") de tamaño pequeño y uno de mayor tamaño, con un peso total de 16 gramos.

Asimismo, se incautó la suma superior a $400 en efectivo, un teléfono celular y un motovehículo marca Motomel S2 150 cc, entre otros elementos que se encontraban en poder de los detenidos.

Finalizadas las diligencias de rigor, ambos hombres, de 44 y 34 años de edad, fueron trasladados a la Jefatura Departamental, donde, previo examen médico y verificación de antecedentes, quedaron alojados en calidad de detenidos, a disposición de la Fiscalía interviniente, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo N.° 10.566.

En el procedimiento prestaron colaboración efectivos de Comisaría Cuarta, Comando Radioeléctrico, Sección Motorizada y División Drogas Peligro.