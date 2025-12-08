En horas de la mañana de este lunes, personal de la Comisaría Quinta que realizaba tareas de recorrida por la Ruta Nº 42, antes del puente Méndez Casariego, observó un vehículo Fiat Spacio rojo, ocupado por dos hombres, de 36 y 22 años.

El móvil policial los interceptó en Luis N. Palma y Boulevard de León, para identificar a sus ocupantes. Durante el procedimiento, se pudo constatar que en el baúl llevaban varios cortes cárnicos de dudosa procedencia, y al ser consultados manifiestan que eran más de 100 kilos de jabalí.

De inmediato se dio intervención al personal de la Dirección de Delitos Rurales “El Potrero”, quienes realizaron el acta por infracción a la Ley Provincial N° 4841 (Ley de Caza), junto con los trámites de rigor. Las actuaciones permanecen en curso.