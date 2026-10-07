Durante la madrugada del miércoles, personal policial de Comisaria Primera, intervino ante una situación protagonizada por un grupo de motociclistas que circulaba realizando maniobras peligrosas sobre la calle Asisclo Méndez, entre Simón y Lavalle.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.30 horas, cuando efectivos que realizaban una recorrida preventiva observaron, a la altura de la calle Lavalle, un grupo de aproximadamente 15 motocicletas que circulaba en sentido oeste-este, realizando maniobras de “willi” y aparentes picadas.

En esas circunstancias, al sobrepasar una barredora municipal que circulaba por el mismo sentido que los jóvenes, dos de las motocicletas invadieron el carril contrario mientras realizaban maniobras, generando una situación de riesgo para quienes circulaban en sentido opuesto, peatones y ocupantes del vehículo municipal.

Al intentar regresar a su carril, ambos motociclistas perdieron el control de los rodados, despistaron y terminaron cayendo en un zanjón ubicado sobre el sector norte de la calle Asisclo Méndez, a la altura de una Maderera, Ferretería y Mueblería de las inmediaciones, tras el incidente, los ocupantes abandonaron las motocicletas e intentaron darse a la fuga. Luego de salir del zanjón, de aproximadamente dos metros de profundidad, hicieron caso omiso a la voz de alto impartida por los efectivos, por lo que fueron aprehendidos en el lugar.

Se trata de dos jóvenes, de 20 y 21 años, quienes se movilizaban en una motocicleta Motomel Blitz y una Honda CG Titán, los cuales en comunicación con el Coordinador de Fiscales, dispuso la aprehensión de ambos jóvenes por el delito de Resistencia a la Autoridad.

Asimismo, se dio intervención a Tránsito Municipal, cuyos agentes labraron las correspondientes actas de retención e infracción debido a la falta de documentación de los rodados.