Dos mujeres fueron detenidas este domingo durante un allanamiento realizado en Basavilbaso, en el marco de la investigación por el ataque contra la vivienda del intendente Hernán Besel, ocurrido durante la madrugada del viernes.

El primer hecho se registró alrededor de las 00:45 del 2 de octubre, cuando desconocidos apedrearon la casa del presidente municipal y provocaron la rotura de vidrios en los ventanales del frente. Tras advertir los daños, Besel radicó la denuncia en la Comisaría de Basavilbaso.

Allanamiento y agresión a la Policía

A partir de la investigación, la Policía avanzó con el análisis de cámaras de seguridad de la zona y este domingo al mediodía realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Blanche, entre Moreno y Rivadavia.

El procedimiento fue dispuesto por el Juzgado de Garantías Número 1, a cargo de Gustavo Díaz. Al momento de notificar la medida judicial, una mujer de 44 años se negó a permitir el ingreso de los efectivos y tomó una cuchilla con la que intentó agredir a un policía.

Según se informó, en medio del operativo también intervino una adolescente de 17 años, quien forcejeó con los uniformados y provocó lesiones a un funcionario policial, además de la rotura de sus anteojos.

Qué secuestraron en la vivienda

Finalmente, ambas mujeres fueron reducidas y aprehendidas. En el domicilio se secuestraron prendas de vestir y calzado que estarían vinculados con el ataque inicial a la casa del intendente, además de la cuchilla utilizada durante la agresión.

Por disposición de la Fiscalía en turno, la mujer mayor de edad fue trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer de Concepción del Uruguay, imputada por resistencia a la autoridad y amenazas calificadas.

La adolescente, en tanto, fue llevada a la dependencia local para los trámites correspondientes y luego entregada a un familiar responsable.

Fuente: Ahora