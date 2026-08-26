En el marco de una investigación llevada a cabo por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal a lo largo de varios meses, en horas de la mañana de este miércoles, se realizaron dos allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías y Transición N.º 2, en el ámbito de un legajo OGA, caratulado por abuso sexual y facilitación a la prostitución.

El primer procedimiento se realizó sobre Ruta Nacional N.º 12, kilómetro 136, en la zona del Puente Paranacito. Como resultado, se procedió a la detención de una mujer de 48 años, la cual era domiciliada en el lugar, y fue trasladada en primera instancia a la Jefatura Dptal Gualeguaychú, para luego ser alojada en Comisaria del Menor y la Mujer. Quedó a disposición del Juzgado de Garantías y Transición N.º 2, a cargo del Dr. Ignacio B. Telenta.

El segundo allanamiento tuvo lugar en el barrio Puente de Villa Paranacito, sobre Ruta Nacional N.º 12, kilómetro 134. En este domicilio se procedió a la detención un hombre de 72 años, por el delito de encubrimiento. El mismo fue trasladado a Jefatura Departamental Gualeguaychú, y quedó alojado allí, a disposición de la autoridad judicial interviniente.

La mujer detenida registraba un pedido de detención vigente desde el año 2016, en el marco de una condena impuesta por el Tribunal Oral de Gualeguaychú a 20 años de prisión por delitos contra la integridad sexual y otros vinculados a la explotación de menores, en ambos domicilios se secuestró telefonía celular perteneciente a los detenidos.

En los procedimientos participaron, además, el Subjefe Departamental, el Segundo Jefe de Operaciones y Seguridad, efectivos de la Guardia Especial de Gualeguaychú e Islas del Ibicuy, y personal de la División Drogas Peligrosas.