Así lo confirmó la Jefatura de Policía a través de un comunicado en el cual detallaron que “en el marco del legajo iniciado y caratulado por Tentativa de Homicidio, relacionado a un hecho ocurrido el pasado sábado, donde un ciudadano resultó herido por arma de fuego, se concretó la detención de dos personas de sexo masculino de 24 y 23 años, sobre quienes pesaba pedido de detención”.

Según manifestaron, aproximadamente a las 10 horas las dos personas sindicadas como posibles autores se presentaron ante la Magistratura.

Por tal motivo y a solicitud del fiscal interviniente, personal policial se apersono en sede judicial para proceder a la aprehensión de los mismos. Posteriormente, fueron trasladados a Jefatura Departamental, donde quedaron alojados en calidad de detenidos a disposición de la Fiscalía.

Los hechos

En la mañana de este sábado, alrededor de las 8, un joven de 17 años recibió tres disparos en su pierna y debió ser internado en el Hospital Centenario. La noticia causó conmoción por tratarse de un episodio de violencia con armas de fuego. Para indagar en lo sucedido, Ahora ElDía habló con el fiscal a cargo de la causa, Jorge Gutiérrez, quien explicó la cronología de los hechos.

“Todo empezó en una panadería, a la salida de un boliche. Allí hubo una pelea numerosa en la que participaron jóvenes de ambos sexos. Cuando llegó la policía, la trifulca ya había terminado. Quedó todo filmado en cámaras que están ubicadas en esa zona. Ese material pudo conseguirse y analizarse”, comentó en primer lugar.

Luego, el fiscal indicó que después de la pelea, la víctima de los disparos se fue caminando junto a otras personas, hasta que fue interceptado por un vehículo en las inmediaciones de 10 de Junio y Quijano. “Lo persiguió un auto Fiat y se le atravesó; aparentemente lo chocan y lo voltean. La persona que lo conducía iba acompañada. De acuerdo con lo que me informó la policía, se trataba de los mismos que habían estado en esa pelea -tanto el chico baleado como los del Fiat-. Estos últimos se bajaron y le efectuaron tres disparos en la pierna”, relató.

Y siguió: “Una ambulancia acudió al lugar y lo llevó al Hospital, donde quedó internado. A partir de ahí, la policía entrevistó a las personas que vieron esto, y ellos sabían quiénes eran los agresores. La policía también recuperó filmaciones aledañas al lugar de los hechos y empezó a trabajar en la identificación de estas personas: quiénes son, dónde viven, etcétera. Con toda la información junta, se hicieron pedidos de allanamientos y detenciones al juzgado; también se secuestró el auto”.

En cuanto a la salud del joven baleado, Gutiérrez señaló que el médico forense Marcelo Benetti le informó que el herido evoluciona bien. “Uno de los balazos resultó con fractura de de la tibia. Lo importante es que le fue bien en la cirugía”, detalló.