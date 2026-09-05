El exgobernador Sergio Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y el cuñado del exmandatario Juan Pablo Aguilera ya están en la cárcel de Paraná. Los tres condenados en una causa por corrupción ingresaron este sábado a las 10 a la Unidad Penal N° 1, tras pasar la noche en la Alcaidía de Tribunales.



Según informó Análisis Digital, los tres permanecerán este sábado en la celda de Admisión, donde se les realizará la revisión médica, y luego serán derivados al Pabellón de Seguridad, que aloja a exintegrantes de la Policía de Entre Ríos y de otras fuerzas de seguridad.

El primero en llegar anoche a la Alcaidía fue Báez, a las 21:40, en un camión penitenciario, por calle Córdoba. Después ingresó Aguilera y, cerca de las 2 de la madrugada, arribó Urribarri, trasladado desde Concordia en un patrullero y acompañado por el jefe departamental, comisario José María Rosatelli. Los dos últimos móviles entraron por el portón del garage del Superior Tribunal de Justicia, en calle Santa Fe, con acceso directo a la Alcaidía.



La detención fue ordenada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones, después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara el jueves 3 de septiembre los recursos extraordinarios presentados por los tres condenados (expediente CSJ 2226/2024) y dejara firme la pena impuesta en el megajuicio. En la misma resolución rechazó los planteos de Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada, con lo que la totalidad de las condenas quedó firme. El Ministerio Público Fiscal había solicitado la detención inmediata por el posible peligro de fuga.