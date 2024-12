Efectivos de Gendarmería Nacional arrestaron en las últimas horas a siete sospechosos por la amenaza filmada en video contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro.



Los sospechosos -tres en calidad de detenidos, cuatro en calidad de demorados- fueron capturados en la zona de Puerto San Martín, en el departamento San Lorenzo, a cuarenta kilómetros en automóvil de Rosario. Se les encontró una serie de revólveres que, por lo pronto, no habrían sido parte de la amenaza filmada. También, se hallaron dos mamelucos que podrían ser los empleados en el video.

La causa para esclarecer la amenaza está a cargo de la jueza María Servini; se espera el traslado de los detenidos a Buenos Aires para que declaren en los tribunales federales de Comodoro Py en las próximas horas.



El pasado 1 de diciembre, un grupo de presuntos narcoterroristas difundió un video donde amenazaron con armas a Bullrich, y al gobernador Pullaro. Rápidamente, los investigadores de la División Unidad Antiterrorista de la PFA dirigidos por Servini comenzaron a analizar las voces y vestimenta de los cuatro hombres para dar con ellos, mientras el Gobierno de la Nación ofrecía una recompensa de $10.000.000 para quien brindara información sobre los autores del hecho.

En primer lugar, la PFA pudo determinar que los cuatro hombres que protagonizaron el video ostentaron una ametralladora FMK3, un FAL modelo Para, una pistola (probablemente una Glock) con kit RONI fabricado por la firma argentina Bersa, que le da el aspecto de arma larga y que permite montarle mira y agregar empuñadura secundaria, una escopeta a chimaza tipo Ithaka o Batán y una pistola que también podría ser de la marca Bersa.



Asimismo, los investigadores analizaron y procesaron la voz del sujeto que parece leer el mensaje en la fonoteca sistema biométrico de voz. Las fuentes consultadas por este medio indicaron que “las características aurales hacen suponer que se trata de un joven y, por lo tanto, difícilmente se cuente con muestras almacenadas”. En tanto, la vestimenta, el ambiente, entre otros indicios que aparecen en la escena, fueron analizadas por personal de las Divisiones Fotografía Policial y Scopometría, también de la PFA.





Patricia Bullrich y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro se reunieron en varias ocasiones para coordinar acciones de seguridad (Imagen de archivo)



“Este video va para vos Pullaro y Bullrich”, comienza el orador y continúa: “Primero que nada comentarle a la gente, que hiciste matar a gente inocente y armaron todo para darle más poder a tu banda”. Luego, advirtieron a la ministra de Seguridad de la Nación e intentaron expandir el terror en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). “A vos señora Bullrich, vieja mafiosa, dejá de embarrar la cancha y echar leña al fuego. Porque estamos internados acá en Buenos Aires, vamos a empezar a dejar muertos acá”.

Con la firma de la ministra, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1295/2024 donde se indicó que miembros de una organización criminal difundieron un video donde pretendieron intimidar a la población en general como así también a Bullrich y Pullaro. Por tal motivo, se planteó que “resultaba necesario y urgente identificar a los autores de las mencionadas conductas delictivas, que constituyen un caso de gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional”.

Fuentes del caso indicaron que los mamelucos blancos que cubren la totalidad del cuerpo de los cuatro presuntos soldados narcos tenían una doble función: ocultar sus rostros y, a la vez, mantener fuera de la vista cualquier tatuaje con los que puedan ser identificados. Lo mismo ocurre con los guantes quirúrgicos que llevan, una imagen que ya se vio en el video de una amenaza al Servicio Penitenciario Federal adjudicada a Los Monos, la banda narco rosarina.

Frente al mensaje, el Gobierno no tardó en responder con un comunicado: “No se equivoquen, con nosotros nunca podrán”, afirmó el Ejecutivo. Bullrich, en tanto, consideró que la amenaza “puede estar ligada a bandas muy fuertes de la Provincia de Buenos Aires”. Además, anunció el lanzamiento del Plan de Seguridad 90-10, que estará enfocado en combatir los altos índices de homicidios en zonas críticas del país. “El video no fue enviado a ninguna cuenta, sino puesto en las redes para que nosotros podamos detectarlo, que no era muy difícil”, comentó la funcionaria.

Luego del comunicado emitido por el Gobierno nacional, Pullaro respondió a los narcoterroristas y consideró que el mensaje “tiene una intencionalidad de amedrentar las políticas públicas”. Al respecto, el gobernador aseguró que hace un año la situación era diferente porque “hay una política de seguridad muy fuerte que molesta a las organizaciones criminales que con este tipo de acciones pretenden condicionarnos” sin embargo “nada nos va a hacer volver atrás”, afirmó.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioli, dijo que la difusión del video motivó “una elevación del nivel de alerta en todo el despliegue operativo, particularmente en Rosario y alrededores”.



