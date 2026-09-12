En la mañana del viernes, alrededor de las 10.20 horas, personal de Comisaría Tercera intervino tras ser alertado por la Sala de Comando Radioeléctrico sobre la presunta sustracción de un eje de un vehículo en inmediaciones de Perito Moreno y Belgrano.

Los efectivos interceptaron a tres hombres, de 22, 24 y 25 años de edad, quienes tenían en su poder el elemento aparentemente sustraído. Se procedió al secuestro de un eje de automotor con dos amortiguadores, dos elásticos y una rueda rodado 13 con su correspondiente cubierta.

Informada la Fiscalía interviniente, se dispuso el secuestro del elemento recuperado y la aprehensión de los tres involucrados.

La causa fue caratulada como "Establecer propiedad y procedencia", continuándose con las actuaciones de rigor, luego se pudo determinar que el elemento había sido sustraído momentos antes, de inmediaciones de las calles 2 de Abril y Segui.