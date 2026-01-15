Durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 2.15, personal de la Comisaría Novena intervino en la intersección de Boulevard De María y Rivadavia, tras ser alertado sobre la presencia de varias personas junto a dos motocicletas en la vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron a tres jóvenes: dos de ellos manifestaron ser menores de edad, ambos de 17 años, mientras que el tercero tiene 19. Una de las motocicletas se encontraba sobre la calzada sin dominio colocado y el joven mayor de edad afirmó ser su propietario, aunque no pudo presentar documentación que acreditara la titularidad del rodado.

La segunda motocicleta estaba estacionada sobre la vereda de calle Rivadavia y, al ser consultados, ninguno de los presentes pudo precisar quién era su dueño. Además, los uniformados observaron que los jóvenes se desplazaban de una motocicleta a la otra al momento del procedimiento.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso la aprehensión del joven de 19 años. En tanto, los dos menores fueron trasladados a la Comisaría de Minoridad, donde posteriormente quedaron a disposición de sus progenitores.

La causa fue caratulada para establecer la real procedencia y propiedad de los vehículos, y por el supuesto delito de robo. Ambas motocicletas quedaron formalmente secuestradas, constatándose que una de ellas posee pedido de secuestro activo desde el 19 de diciembre de 2025, en una causa iniciada en Comisaría Cuarta.