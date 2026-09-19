Alrededor de las 00:30 horas, personal de la Comisaría Cuarta intervino ante un hecho de robo, ocurrido en inmediaciones de calle Santa Fe, entre Ituzaingó y Colombo, de esta ciudad.

El procedimiento se inició a raíz de la denuncia de un hombre de 30 años de edad, quien manifestó que, previo forzar la cerradura del portón trasero de un vehículo Fiat Uno, le habían sustraído diversos elementos de sonido.

Presente en el lugar, el personal policial realizó un rastrillaje por las inmediaciones, logrando localizar a pocos metros del lugar los elementos denunciados como sustraídos, los cuales fueron recuperados y posteriormente restituidos a su propietario.

En continuidad con las tareas investigativas y con el aporte de un testigo, se logró localizar a uno de los presuntos autores a varias cuadras del lugar, quien fue retenido y puesto a disposición de las autoridades.

Posteriormente, a partir del análisis de cámaras de seguridad, se logró identificar y localizar en la zona a otros dos presuntos involucrados, procediéndose a la aprehensión.

Los aprehendidos, de 19, 32 y 42 años de edad, fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Propiedad en turno, continuándose con las actuaciones correspondientes.