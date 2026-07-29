Un camionero fue detenido este martes por la noche en el puesto de control vial de Brazo Largo, sobre la Ruta Nacional 12, luego de que la Policía detectara que transportaba un auto con pedido de secuestro por robo vigente. Durante el procedimiento también fueron secuestrados el camión, el semirremolque y un teléfono celular.

El operativo se realizó alrededor de las 20, a la altura del kilómetro 119 de la Ruta Nacional 12, cuando efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detuvieron la marcha de un camión Mercedes-Benz con semirremolque que ingresaba a Entre Ríos y trasladaba tres vehículos con destino a la provincia de Misiones.

Al controlar la documentación y verificar los vehículos transportados, los policías constataron que uno de ellos, un Ford Focus, registraba un pedido de secuestro vigente emitido ese mismo 28 de julio por la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Zárate, provincia de Buenos Aires. Tras comunicarse con la comisaría de esa jurisdicción, confirmaron que el auto había sido robado durante la madrugada.

Además, los efectivos comprobaron que el conductor del transporte, de 34 años, tenía un pedido de captura vigente emitido por un juzgado de instrucción de la provincia de Misiones.

Ante esta situación, la Fiscalía de Villa Paranacito solicitó una orden de requisa para el camión, en la que se secuestró un teléfono celular y documentación considerada de interés para la investigación.

Por disposición judicial, el conductor fue detenido y se ordenó el secuestro del camión, el semirremolque y el Ford Focus con pedido de secuestro. En el vehículo también viajaba una mujer de 40 años como acompañante, quien fue identificada por la Policía. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Villa Paranacito, que continúa con la investigación.

Fuente: Ahora