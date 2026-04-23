Un hombre de 53 años fue aprehendido este jueves en Colonia El Potrero, luego de ser sorprendido dentro de la reserva natural portando un arma de fuego sin la correspondiente autorización legal.

El procedimiento se inició cerca de las 11:00, cuando personal de la Comisaría Quinta fue convocado por el equipo de seguridad de la Reserva El Potrero, que había retenido al individuo dentro del predio. Según informaron, el hombre había sido detectado minutos antes, alrededor de las 10:30, mientras recorría en soledad la zona del arroyo en el marco de un operativo preventivo.

Siempre de acuerdo a lo señalado por el jefe de seguridad del lugar, el sujeto llevaba consigo un rifle sin la documentación exigida, lo que motivó su inmediata retención hasta la llegada de la Policía.

Una vez en el lugar, los efectivos constataron la situación y procedieron al secuestro de un rifle calibre .223 marca Orinco, equipado con supresor, mira telescópica y correa de tela. Además, incautaron tres cuchillos, una vaina de cuero y nueve cartuchos del mismo calibre.

La Fiscalía de Propiedad en turno dispuso la aprehensión del hombre por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal, que sanciona la tenencia ilegal de armas de fuego. Posteriormente, fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde se llevaron adelante las actuaciones de rigor.

En el operativo también trabajó personal de la División Criminalística, encargado de las pericias fotográficas, junto a efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Propiedad.