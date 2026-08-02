La Guardia Civil de España detuvo a un entrerriano acusado de asesinar a una mujer de 47 años de origen búlgaro en la localidad de Benahavís, provincia de Málaga.



Según información de la agencia EFE y medios españoles, el acusado es un concordiense de 60 años, quien al momento del arresto habría intentado suicidarse. Sin embargo, no logró su objetivo y finalmente fue capturado. De acuerdo con los primeros datos, el sospechoso fue detenido en la localidad de Istán, ubicada a unos 30 kilómetros del lugar del asesinato.

La víctima y su agresor

La víctima, identificada como Melinda, fue hallada muerta el pasado martes 21 de julio en la urbanización Los Arqueros. Se precisó que la mujer estaba tendida sobre un charco de sangre y con un corte en el cuello. Las autoridades recibieron la alerta poco antes de las 10 de la mañana, cuando vecinos escucharon un grito y observaron al sospechoso huir apresuradamente en un vehículo.

Los primeros datos de la investigación indicaron que el hombre -que figura con el apellido Briglia en redes sociales y vivía en Concordia antes de viajar a Europa-, llevaba unos dos meses en Benahavís, había sido compañero de piso de la víctima. Durante la pandemia, ambos mantuvieron una relación y Melinda le había alquilado una habitación en su vivienda.

La autopsia

Los resultados de la autopsia, que será practicada en el Instituto de Medicina Legal de Málaga, todavía se desconocen. De acuerdo con lo que trascendió, el asesino utilizó un cúter para matar a Melinda.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández descartó ante los medios locales la semana pasada que el crimen esté vinculado a la violencia machista. “No hay en absoluto ahora mismo un contexto que indique que estemos ante un caso de violencia de género”, afirmó el funcionario.

La conclusión del delegado se basa en la declaración testimonial de la hija de la mujer. Sin embargo, deberá ser la justicia la que certifique las circunstancias del episodio.

Después del hecho, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género convocó un gabinete de crisis para analizar la situación, tras una serie de varios asesinatos de mujeres en la región de Andalucía.

Fuente: AHORA