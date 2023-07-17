Uniformados de Comisaria Cuarta, que realizaban recorridas de prevención por inmediaciones de calle Primera Junta al 1000 aproximadamente, divisaron a un hombre dentro de un predio donde hay maquinarias, con claras intenciones de sustraer elementos del interior.

Al ver la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue aprehendido inmediatamente.

Recorriendo el sector, los policias encontraron oculta una mochila con varios metros de cableado cortados.

Puesto en conocimiento a la Unidad Fiscal en turno, dispuso que el hombre de 44 años de edad sea trasladado a Jefatura Departamental, donde permanece alojado en calidad de detenido