En el marco de una investigación por una estafa cometida bajo la modalidad del denominado “cuento del tío”, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Gualeguaychú logró avanzar en el esclarecimiento del hecho, que tuvo lugar el pasado 9 de octubre en inmediaciones de calles Magnasco y Jauretche.

En aquella oportunidad, la víctima fue despojada de una suma de 11.600 dólares estadounidenses, además de una gargantilla y un par de aros de oro.

A partir de las tareas investigativas, que incluyeron el relevamiento y análisis de cámaras de seguridad de la zona, se logró identificar el vehículo presuntamente utilizado para cometer el ilícito, un Volkswagen Gol Trend, como así también obtener imágenes de quien habría actuado como encargado de retirar los elementos sustraídos, conocido en esta modalidad delictiva como el “pescador”.

En virtud de las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías y Transición N.º 1 de Gualeguaychú, a cargo de la Dra. Natalia Lorena Céspedes, libró las correspondientes medidas judiciales de requisa y secuestro del rodado, identificación y requisa personal de sus ocupantes.

En horas de la tarde de este viernes, alrededor de las 14.40, personal del Puesto de Control Vial Victoria, dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, interceptó sobre la Ruta Nacional N.º 174, a la altura del kilómetro 59,5, un automóvil Volkswagen Gol Trend que circulaba en dirección hacia la ciudad de Rosario.

Tras constatar que el vehículo coincidía con el rodado requerido judicialmente, se procedió a cumplimentar las medidas dispuestas, realizando la requisa vehicular y personal de sus ocupantes, logrando el secuestro de prendas de vestir consideradas de interés para la investigación.

Asimismo, se identificó al conductor, un hombre de 51 años, domiciliado en la ciudad de Rosario, quien presentaría coincidencias con la persona que habría desempeñado el rol de “pescador” en el hecho investigado.

Puesta en conocimiento de los resultados, la autoridad judicial interviniente dispuso el secuestro del vehículo, la detención e identificación del conductor y el secuestro de elementos vinculados a la causa.

Las actuaciones continúan con intervención de la Fiscalía en turno de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Lucas Pascual, subrogante del Dr. Fernando Ochoa, quedando el detenido y los elementos secuestrados a disposición de la Justicia.