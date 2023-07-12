La detención del hombre de 38 años se realizó en la ciudad de Holt Ibicuy, en cumplimiento de un oficio judicial emitido por el Tribunal en lo Criminal Nº2 de la ciudad de Zarate.El individuo fue acusado de abuso sexual contra una menor de edad.

La Policía de Entre Ríos, a través de la Jefatura Departamental Islas del Ibicuy, llevó a cabo la detención del sospechoso.

Este hecho constituye una grave violación de los derechos de la menor y se tomarán las medidas legales correspondientes al proceso judicial, quedando detenido a disposición de la justicia Bonaerense.

“La Policía de Entre Ríos reafirma su compromiso en la lucha contra los delitos de abuso y violencia, especialmente cuando afectan a menores de edad. Seguiremos trabajando en conjunto con las autoridades judiciales para esclarecer este caso y brindar protección a las víctimas”, sostuvieron desde la Jefatura de Policía de Islas.