Un peligroso episodio que combinó imprudencia vial e incendio forestal requirió la rápida intervención del personal policial este miércoles por la tarde sobre la Ruta Provincial 10, a la altura del kilómetro 5, en la jurisdicción de La Picada.

Alrededor de las 13:50, la Comisaría de La Picada comenzó a recibir reiterados llamados de automovilistas que alertaban sobre la presencia de un peatón desplazándose peligrosamente sobre la cinta asfáltica. El individuo intentaba detener la marcha de los vehículos que transitaban por el lugar, poniendo en severo riesgo su vida y la de terceros.

Al arribar a la zona, los efectivos de la Dirección General de Dependencias Policiales (DGDP) de la Jefatura Departamental Paraná lograron interceptar al sujeto. Al momento del abordaje, el hombre presentaba un evidente estado de ebriedad y profería improperios contra los uniformados.

Durante el procedimiento, el personal constató además que a ambos márgenes de la ruta se registraba un foco ígneo que consumía pastizales y arbustos. El sospechoso fue atrapado con el encendedor en la mano con el que había provocado los llamas.

El aprehendido de apellido Contreras, de 49 años y afincado en la ciudad de Paraná quedó a disposición del fiscal en turno. La causa fue caratulada preliminarmente como incendio y otros estragos, quedando el acusado supeditado al expediente judicial en curso.

Fuente: Ahora