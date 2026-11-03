Este lunes por la noche, alrededor de las 23:00 horas, la Policía detuvo a un hombre en inmediaciones de República Oriental y Jaime de Nevares, por un hecho de lesiones ocurrido en el marco de un conflicto familiar.

Según informaron, el incidente involucró al hombre de 30 años, quien habría protagonizado una pelea con su hermana, de 22 años, y otro hermano, de 38. En medio de la discusión intervino la madre de los involucrados, de 57 años, con la intención de separar a sus hijos, pero fue empujada y sufrió un golpe en la cabeza.

Al arribar al lugar, el personal policial logró controlar la situación y procedió a demorar al hombre, quien presentaba signos visibles de encontrarse bajo los efectos del alcohol. En ese momento, familiares y vecinos se encontraban sumamente alterados y amenazaban con agredirlo.

Se las invito a realizar la denuncia por las lesiones, tanto la madre como la hermana manifestaron la negativa de hacerlo.

Finalmente, tras mantener comunicación con la Fiscalía de Género, se dispuso la aprehensión del hombre de 30 años por el delito de lesiones.