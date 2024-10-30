Este martes por la noche, personal policial de Comisaria Cuarta tomó conocimiento de que en la Plaza Cacique, ubicada en la zona Norte de Gualeguaychú, se habían prendido fuego unas mesas de madera.

Al solicitar las cámaras de vigilancia del lugar, los oficiales constataron que un masculino las había manipulado unos minutos antes.

La policía se hizo presente en el lugar y corroboró que efectivamente las cámaras de videovigilancia no estaban donde correspondía. Luego, consultaron al respecto a un hombre que reside en dicha intersección, y este manifestó que las cámaras se habían caído y que estaban en su poder.



Al explicarle el procedimiento a seguir, el sujeto se alteró y comenzó a amenazar y agredir físicamente con golpes de puños a los efectivos. Inmediatamente fue aprehendido. Lo sorpresa llegó cuando, tras requisarlo, los oficiales descubrieron que portaba entre sus prendas un revólver calibre 38.

Acto seguido, informaron a la Fiscalía, que dispuso que sea trasladado y alojado en la Jefatura Departamental.