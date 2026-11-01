Este sábado al mediodía, policías de la Comisaría Octava llevaron adelante un procedimiento en el Acceso Sur de Gualeguaychú, donde concretaron la detención de un hombre de 30 años.



La medida se realizó en cumplimiento de una orden de detención y traslado emitida por el Juzgado de Garantías y Transición Nro 2 de Gualeguaychú, en el marco de una causa judicial caratulada “Daños y otros”, en la que el sujeto registraba un pedido de rebeldía y detención vigente.



Tras su detención, el hombre fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental Gualeguaychú, quedando a exclusiva disposición de la autoridad judicial interviniente