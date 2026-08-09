Este sábado por la noche, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal (D.D.I.E.I.C.) de la Policía de Gualeguaychú logró la aprehensión de un hombre de 41 años, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente en el marco de una investigación por el delito de robo.



El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21:00 horas, en inmediaciones de Urquiza y Daneri, donde el personal policial interceptó al sospechoso y procedió a efectivizar su detención.



Se dio intervención a la Fiscalía en turno, quien dispuso que el aprehendido sea trasladado y alojado en la sede policial a disposición de la Justicia.