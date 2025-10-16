En horas del mediodía de este jueves, aproximadamente a las 12:50, personal del Comando Radioeléctrico intervino en una situación ocurrida en calle Rioja, entre Roca y 9 de Julio, a raíz de un hecho caratulado como De Oficio por Supuestas Amenazas.

Mientras los funcionarios se encontraban de recorrida preventiva en calle San Juan y 9 de Julio, fueron alertados por tres menores de entre 13 y 14 años, quienes manifestaron que momentos antes habían sido amenazados en la vía pública por un hombre, en la zona mencionada. Según relataron, el individuo habría proferido amenazas de muerte mientras los intimidaba con un palo con punta.

En ese momento, los menores divisaron nuevamente al supuesto agresor circulando por las inmediaciones, logrando identificarlo ante el personal policial, quienes procedieron de inmediato a su aprehensión en calle Ituzaingó y Roca.

El detenido, un hombre de 42 años, fue trasladado a sede policial y puesto a disposición del Fiscal en turno.

En tanto, los menores serían acompañados por sus padres a radicar la correspondiente denuncia en Comisaría Tercera.