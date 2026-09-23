En horas de la madrugada del miércoles, alrededor de la 1:30, efectivos de la División Operaciones y Seguridad Pública intervinieron en la intersección de las calles Ituzaingó y Primera Junta, donde aprehendieron a un hombre.

El procedimiento se originó mientras los uniformados realizaban recorridas preventivas y detectaron a un individuo cuyas características coincidían con la descripción aportada por el Comando Radioeléctrico. Según la información recibida, habría sustraído momentos antes una garrafa de un carrito de comidas ubicado en la esquina de Rocamora y Piccini.

Al momento de ser localizado, el sospechoso de 54 años, se desplazaba en bicicleta y transportaba una garrafa de 10 kilos envuelta en una campera. Tras su identificación, fue aprehendido y se secuestro el elemento.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Propiedad en turno, que dispuso las diligencias correspondientes.