La Policía de Gualeguaychú intervino en las últimas horas ante un presunto hecho de privación ilegítima de la libertad ocurrido en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles San Juan y Santa Fé.

La actuación se inició a partir de un aviso que alertaba sobre una mujer de 57 años que se encontraría retenida contra su voluntad. Al llegar al lugar, los efectivos fueron atendidos por la damnificada desde una ventana del domicilio, quien manifestó que un hombre con el que mantenía una relación de amistad no le permitía salir, presuntamente a raíz de una deuda de dinero.

Ante la negativa del hombre, de 78 años, a permitir que la mujer se retirara del domicilio, y con autorización expresa de la Fiscalía en turno, se dispuso la intervención del Grupo Especial. Los efectivos ingresaron a la vivienda y lograron la aprehensión del presunto causante.

Durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego, una pistola marca Bersa calibre .22, con cargador colocado y un cargador adicional, la cual habría sido utilizada para amenazar a la mujer.

Posteriormente se tomó conocimiento de que el conflicto se habría originado por un crédito de aproximadamente 450.000 pesos, solicitado por el ahora aprehendido, quedando la mujer a cargo de la devolución en cuotas.

El individuo quedó a disposición de la Justicia y se continúan las actuaciones correspondientes bajo la órbita de la Fiscalía interviniente.