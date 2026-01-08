Un hombre de 33 años fue detenido este jueves por la tarde luego de resistirse al cumplimiento de una orden judicial de exclusión del hogar en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Alsina y La Rioja.

El procedimiento se realizó alrededor de las 13.45 y estuvo a cargo de personal de la Comisaría Cuarta, junto a una oficial de Justicia, quienes se presentaron en el domicilio para notificar al involucrado sobre la medida dispuesta en su contra.

Según se informó oficialmente, el hombre adoptó una actitud hostil y manifestó en reiteradas ocasiones que no abandonaría la vivienda, pese a que se le explicó la obligatoriedad de la resolución judicial. Incluso, mientras permanecía dentro del inmueble, profirió gritos y reiteró su negativa a retirarse del lugar.

En ese contexto, el individuo intentó agredir al personal actuante, por lo que fue reducido de inmediato para resguardar la integridad física de los funcionarios y la del propio involucrado. Puesta en conocimiento la Fiscalía de Género en turno, se dispuso su aprehensión, quedando el hombre a disposición de la Justicia.