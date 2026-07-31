En el marco de una investigación llevada adelante por personal de la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal, este viernes alrededor de las 11.30 horas se concretó la detención de un hombre de 34 años sobre quien pesaba un pedido de captura vigente, en el marco de una causa por el delito de robo.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de calles Furquez y 17 de Agosto, dando cumplimiento a un oficio emanado del Juzgado de Garantías y Transición N.º 2, a cargo del Dr. Ignacio Telenta. Tras diversas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer el domicilio actual del imputado y proceder a su detención.

El ciudadano fue debidamente notificado de la medida judicial, siendo posteriormente trasladado a la Jefatura Departamental. Allí permanecerá alojado en calidad de detenido, a disposición de la Fiscalía interviniente.