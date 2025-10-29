En horas de la 23:00, personal policial de Comisaría Cuarta procedió a la detención de un sujeto de 37 años de edad, sobre quien recaía Pedido de Detención dispuesto por el Juzgado de Transición y Garantías N° 02, en el marco de una causa por el delito de “Amenazas”.

Tras diversas averiguaciones, el ciudadano fue localizado y aprehendido en inmediaciones de calle Primera Junta, a la altura del N° 1700.

El detenido fue trasladado a Jefatura Departamental, quedando supeditado a la causa correspondiente, conforme lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.

Televisor robado

Por otra parte, también en horas de la noche personal policial de Comisaría Tercera, mientras se encontraba realizando recorrida preventiva por inmediaciones de Clavarino y Belgrano, observó sobre la vereda, junto a residuos, un televisor de aproximadamente 39", color negro con gris.

Ante ello, se consultó a la División Investiga ciones e Inteligencia Criminal, quienes informaron que el elemento podría guardar relación con un hecho denunciado en jurisdicción de Comisaría Quinta, cuyo damnificado sería un ciudadano de 59 años de edad.

Puesto en conocimiento, el Fiscal en turno de Delitos contra la Propiedad dispuso el secuestro preventivo del televisor, a fin de establecer su procedencia y real propiedad, continuando con las diligencias de rigor.