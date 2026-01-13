Un hombre de 33 años fue detenido este martes por la tarde luego de ser sorprendido en actitud sospechosa en la zona oeste de Gualeguaychú. Además, se constató que sobre el mismo pesaba un pedido de detención vigente por una causa vinculada al narcomenudeo.

El procedimiento se registró alrededor de las 14:30, cuando personal de la Comisaría Primera fue comisionado por el Comando Radioeléctrico tras un llamado telefónico que alertaba sobre un individuo que intentaba abrir vehículos estacionados en inmediaciones de las calles Piccini y Aguado. Desde la central se aportó además una descripción de la vestimenta del sospechoso.

Tras realizar recorridas preventivas por el sector, los efectivos visualizaron a una persona con características similares en la intersección de Rocamora y casi Goldaracena. El hombre llevaba una mochila negra y, al ser identificado por el personal policial, se constató que transportaba diversos elementos cuya procedencia no pudo justificar en el momento.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal auxiliar en turno, quien dispuso el secuestro de los elementos y la aprehensión del sujeto en el marco de actuaciones de oficio para establecer la propiedad y procedencia de los objetos.

El detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental y quedó a disposición de la Justicia. Asimismo, se informó que sobre el hombre pesaba un pedido de detención vigente desde el viernes 9 de enero, en el marco de una causa por narcomenudeo iniciada por la División de Drogas Peligrosas.