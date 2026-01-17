En horas de la madrugada de este sábado, alrededor de la 01:30, personal del Comando Radioeléctrico intervino en un procedimiento realizado en inmediaciones de las calles San Juan y Mosto, tras recibir un llamado telefónico en la Sala del Comando. La denuncia indicaba que en el lugar se encontraría un familiar sobre quien pesaba una medida judicial de prohibición de acercamiento vigente.

Al llegar al domicilio, los efectivos se entrevistaron con la denunciante, una mujer de 23 años, quien manifestó que momentos antes había observado, a través de las cámaras de seguridad del lugar, la presencia de dicho familiar. Ante esta situación, el personal policial comenzó a recorrer la zona para localizar al sujeto señalado.

Tras realizar un rastrillaje en el área, en la intersección de San Juan y Mosto fue localizado un hombre de 50 años, cuyas características coincidían con las aportadas por la denunciante. Una vez identificado, se informó la situación a la Fiscalía de Género, que tomó intervención en el caso.

La Fiscalía dispuso la aprehensión del masculino por el delito de Desobediencia Judicial, debido al incumplimiento de la medida de prohibición de acercamiento. El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia, en el marco de la investigación correspondiente.