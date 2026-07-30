Alrededor de las 00:30 horas, personal de Comisaría Primera intervino a raíz de un llamado que alertaba sobre un hombre que se encontraba intentando forzar el ingreso a un local comercial ubicado sobre avenida Sarmiento, a la altura del numeral 250 aproximadamente.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre de 45 años, quien tenía en su poder una barreta y una pinza. Asimismo, se verificó que la cerradura de la puerta del comercio presentaba daños y que una de las ventanas se encontraba rota, evidenciando un intento de ingreso al inmueble.

Informada la novedad a la Fiscalía de Propiedad en turno, se dispuso la aprehensión del individuo por el supuesto delito de robo en grado de tentativa, en situación de flagrancia.

Posteriormente, se corroboró que el aprehendido registraba un pedido de detención vigente, emitido el 29 de julio de 2026 por el Juzgado de Garantías N.° 2, en el marco de una causa por robo.