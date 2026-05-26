Personal de Cría 2da. intervino en un hecho de violencia de género ocurrido alrededor de las 22:30 horas en inmediaciones de calles Eva Perón y Belisario Roldán.

De acuerdo a la denuncia radicada por una mujer de 28 años, al llegar a su domicilio y encontrarse junto a su pareja, comenzaron una discusión que derivó en una agresión física. Según manifestó la víctima, el hombre la tomó del cuello y le propinó golpes en el rostro.

La situación continuó hasta que la mujer logró comunicarse con la Policía solicitando ayuda. Tras la intervención policial, el hombre de 42 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia en el marco de actuaciones por violencia de género.